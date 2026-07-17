Ya se asfaltan las calles del barrio TAC

Los equipos de la Municipalidad de San Rafael se encuentran trabajando en la colocación de la carpeta asfáltica definitiva en las calles del barrio TAC.

El trazado interior se encontraba deteriorado con el paso de los años, por lo que ahora quedará en óptimas condiciones de circulación.

Los trabajos comenzaron sobre calle Nicaragua y De Nevrezé, y continuarán sobre Juan Pi, Canadá, Celestino Elvira, Cuba, entre otras.

Durante los próximos días continuarán trabajando máquinas y equipos de gran porte en el sector, por lo que se solicita circular con precaución.