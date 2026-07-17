San Rafael planifica su crecimiento: el municipio enviará al concejo el nuevo plan de ordenamiento vial

El Municipio de San Rafael presentará en los próximos días ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca definir cómo crecerá el departamento en materia de movilidad e infraestructura vial durante las próximas tres décadas.

La iniciativa surge del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y propone una planificación integral que contempla no solo la circulación de vehículos, sino también el transporte de personas, el desarrollo de servicios, el turismo, la movilidad sustentable y los grandes corredores estratégicos del departamento.

"Es una ordenanza pensada para todo el departamento, con un importante respaldo técnico, que nace del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y que ahora será analizada por el Concejo Deliberante", explicó el director de Ordenamiento Territorial, Mariano Miras.

La propuesta busca ordenar el crecimiento del departamento y anticiparse a las necesidades que tendrá San Rafael en las próximas décadas.

"Es una ordenanza que planifica los espacios públicos, no solamente para el tránsito vehicular, sino también para las personas y los servicios. Nos pone a la vanguardia provincial en materia de planificación y nos permite preparar el territorio para acompañar el desarrollo que viene", sostuvo.

UNA MIRADA INTEGRAL DEL DESARROLLO

El proyecto incorpora una visión amplia de la movilidad, contemplando distintos tipos de corredores que resultan estratégicos para el crecimiento económico y urbano.

Entre ellos se destacan los corredores internacionales (como el futuro Paso Las Leñas), corredores turísticos (como Cañón del Diamante), corredores urbanos, destinados a mejorar la circulación dentro de la ciudad, y una fuerte apuesta por la movilidad sustentable, con el desarrollo de ciclovías, bicisendas y espacios seguros para peatones.

"El ordenamiento vial propone un enfoque que va mucho más allá de la ciudad. Analiza cómo se desarrollan todas las vías de comunicación del departamento”, explicó Miras.

PENSAR EL FUTURO DESDE HOY

La planificación permitirá que el crecimiento urbano sea ordenado y que las futuras inversiones cuenten con reglas claras para su desarrollo.

"La idea es que San Rafael tenga preparado todo su esquema de ordenamiento para recibir inversiones, favorecer el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es un proyecto que busca responder a las necesidades actuales, pero también a las de las próximas generaciones", concluyó el funcionario.