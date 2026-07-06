Gasoducto: el impacto de una obra que ya mejora la vida de los sanrafaelinos

"San Rafael fue una de las zonas más frías del país y, sin embargo, no tuvimos problemas con el servicio. Mientras en distintos puntos de la Argentina hubo restricciones para cargar GNC y dificultades en el abastecimiento, aquí el sistema respondió con normalidad", destacó el concejal Néstor Ojeda al ser consultado sobre el impacto del nuevo gasoducto ejecutado por el Municipio de San Rafael.

A pocas semanas de su puesta en marcha, el gasoducto comenzó a demostrar en la práctica lo que significa una de las obras de infraestructura más importantes para el sur mendocino.

“San Rafael no registró cortes en el suministro de GNC ni inconvenientes en el abastecimiento domiciliario de gas, una situación que sí había sido habitual durante los inviernos anteriores”, remarcó el edil.

Es que hasta el invierno pasado era frecuente que las estaciones de servicio suspendieran la venta de GNC y que hogares sufrieran baja presión, dificultando el funcionamiento de calefactores y cocinas.

"Hoy esa realidad empezó a quedar atrás. Esto demuestra la importancia de realizar obras públicas estratégicas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y acompañan el desarrollo del sector productivo", afirmó.

CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MÁS TRABAJO

En paralelo, ya comenzó una nueva etapa vinculada al gasoducto: la habilitación de nuevas conexiones de gas natural.

Desde esta semana, la Dirección Municipal de Vivienda entrega las autorizaciones que permiten a Ecogas avanzar con los trámites finales de aquellos usuarios que ya contaban con factibilidades condicionadas a la finalización de la obra.

"Además de garantizar el abastecimiento de gas para miles de familias, esta etapa también genera movimiento económico y trabajo. Ya hay gasistas y empresas que comenzaron a ejecutar conexiones y extensiones de redes, reactivando una actividad que durante mucho tiempo estuvo paralizada", remarcó.

Con el gasoducto operativo y el inicio de las nuevas conexiones, San Rafael consolida una obra que no solo brinda seguridad y previsibilidad al sistema de distribución, sino que también abre una nueva etapa de crecimiento para viviendas, comercios e industrias del departamento.