Gasoducto: gracias a su puesta en marcha, no se registraron cortes de ni interrupciones durante la ola polar

El nuevo gasoducto de San Rafael volvió a demostrar su importancia estratégica durante la ola de frío en el sur mendocino. A pesar de más de diez días consecutivos con temperaturas bajo cero y de la alta demanda de gas registrada, el departamento no sufrió cortes ni restricciones en el suministro.

El contraste con el invierno pasado es contundente. A comienzos de julio de 2025, la región registró interrupciones en el expendio de GNC en 17 estaciones de servicio y también se produjeron pérdidas de presión en numerosos hogares conectados a la red.

Este año, en cambio, la puesta en funcionamiento del gasoducto permitió atravesar el período de mayor consumo sin inconvenientes, garantizando tanto el abastecimiento domiciliario como el normal funcionamiento de las estaciones de GNC.

Hay que recordar que, incluso durante los días 23 y 24 de junio, cuando gran parte del país debió aplicar restricciones en el suministro de gas a raíz de la intensa ola polar, San Rafael mantuvo el servicio con normalidad pese a registrar temperaturas extremas.

La obra, ejecutada por el Municipio de San Rafael, volvió a poner en evidencia el valor de contar con infraestructura energética capaz de responder a los picos de demanda.

El gasoducto no solo brinda mayor seguridad y estabilidad al sistema, sino que también genera las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento de la ciudad, impulsar nuevas inversiones y mejorar la calidad de vida de miles de familias sanrafaelinas.

NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS

Hay que recordar que -a partir de este lunes 6 de julio- Ecogas podrá avanzar con las conexiones definitivas de gas natural a usuarios que cuenten con factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto y trámites aprobados por la empresa.

Los interesados deberán concurrir- de 8 a 13 con la documentación y el número de trámite- a las oficinas de la Dirección Municipal de Vivienda, ubicada en Belgrano 474 (entre Buenos Aires y Moreno) donde se emitirá la correspondiente autorización.