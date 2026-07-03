El municipio autoriza a Ecogas a realizar nuevas conexiones de gas natural

La Municipalidad de San Rafael informa que Ecogas podrá avanzar con las conexiones definitivas de gas natural a usuarios que ya cuenten con factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto de San Rafael.

Se trata de usuarios que ya cuenten con los trámites aprobados por la mencionada distribuidora.

Para ello, los interesados deberán concurrir previamente – con la documentación de sus obras y número de trámite- a la Dirección de Vivienda del Municipio, donde se emitirá la correspondiente autorización, prevista en el artículo 10 de la Resolución 70/21 del entonces ENARGAS.

Este trámite se podrá realizar a partir de este lunes 6 de julio en horario de 8 a 13 en las oficinas ubicadas en calle Belgrano 474 (entre Buenos Aires y Moreno).

CONTINUIDAD DEL TRÁMITE

Una vez cumplida esta instancia, podrán continuar el trámite técnico ante Ecogas para la conexión definitiva, de acuerdo con las evaluaciones técnicas, operativas y de seguridad que correspondan exclusivamente a la distribuidora.

Este procedimiento busca ordenar el circuito administrativo y permitir que –quienes ya contaban con trámites iniciados- puedan acceder al tan ansiado servicio de gas natural sin demoras.

Asimismo, se estableció que Ecogas deberá informar a la Municipalidad una vez realizada la conexión definitiva, para contabilizar la capacidad disponible del nuevo Gasoducto.

Esta medida no modifica ni renuncia a los derechos reconocidos a la Municipalidad sobre la administración y el control de la capacidad resultante del gasoducto.

ANTE DUDAS Y CONSULTAS

Ante dudas o consultas por temas exclusivamente vinculados al gasoducto y condiciones de acceso al servicio, en la sede de Buenos Aires 474, habrá personal de Defensa del Consumidor atendiendo en el lugar.