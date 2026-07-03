El municipio refuerza la asistencia a personas en situación de calle ante la ola de frío

Frente al pronóstico de temperaturas extremas que afectan a San Rafael y la región, el Municipio puso en marcha un operativo especial de asistencia y acompañamiento para personas en situación de calle, con el objetivo de brindar contención y resguardar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

El trabajo se realiza de manera conjunta por las direcciones de Defensa Civil, Desarrollo Social, Familia, Comunidad y Derechos Humanos, junto al dispositivo local de Sedronar y distintas asociaciones de la sociedad civil, que trabajan articuladamente para detectar y asistir a quienes necesiten ayuda durante las noches de mayor frío.

Las guardias especiales comenzaron a funcionar desde las 20 horas, reforzando el trabajo territorial y el acompañamiento con alojamiento a personas que se encuentran expuestas a las bajas temperaturas.

Desde el Municipio solicitaron además la colaboración de toda la comunidad. En caso de detectar a una persona en situación de calle o una situación que requiera asistencia urgente, se recomienda comunicarse de inmediato con Defensa Civil, que mantiene sus líneas de atención disponibles las 24 horas.

Los teléfonos habilitados son el 2604-807949 (WhatsApp) y el 2604-325012 (línea fija).

El objetivo del operativo es brindar una respuesta rápida y coordinada, garantizando asistencia, contención y el acceso a los recursos necesarios para proteger a las personas más vulnerables durante este período de intenso frío.