El municipio sigue ampliando redes de agua potable y ahora avanza con una nueva obra en Real del Padre

El Municipio de San Rafael sigue trabajando con obras destinadas a ampliar el acceso al agua potable en los distritos del departamento. En esta oportunidad, iniciaron las tareas de extensión de la red sobre calle Chubut, en Real del Padre.

En el distrito del este sarafaelino se trabaja en conjunto con la Cooperativa Rural de Servicios Públicos (CORSPUVI).

La nueva obra permitirá que más familias puedan acceder a un servicio esencial, mejorando su calidad de vida y acompañando el crecimiento de la comunidad con infraestructura básica.

Estos trabajos forman parte de un plan sostenido de ampliación de redes que el Municipio viene desarrollando junto a las cooperativas y uniones vecinales que prestan servicios en los distritos.

Hay que recordar que días atrás se concretó una intervención similar en Colonia Rusa, en el distrito de Jaime Prats, vecinos del paraje pudieron acceder por primera vez a la red de agua potable, una mejora histórica para las familias de la zona.

“El acceso al agua potable representa una inversión importantísima en nuestros distritos, ya que no solo mejora las condiciones sanitarias y calidad de vida de los habitantes, sino que también favorece el arraigo y el crecimiento urbano. Vamos a seguir trabajando con los operadores en los distritos”, explicó el Director de Electrotecnia y Agua Potable, Jesús Dealecio.