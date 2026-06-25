El municipio, el INTA y productores trabajan juntos para impulsar el sector de los frutos secos en San Rafael

El Municipio de San Rafael, junto al INTA Rama Caída y productores del sector privado, organizan las Primeras Jornadas Técnicas de Frutos Secos, con el objetivo de promover nuevas alternativas productivas y fortalecer el desarrollo económico del departamento.

La propuesta surge de un trabajo en conjunto y la sinergia público privada, para promover desarrollos e inversiones vinculadas a cultivos como almendros, nogales y pistachos.

Se trata de una estrategia de diversificación para potenciar el modelo agrícola sanrafaelino. Las jornadas serán el próximo 10 de septiembre en el Centro Integrador Universitario.

Sobre el encuentro, el Intendente Omar Félix indicó que: “San Rafael tiene condiciones excepcionales para el desarrollo de producciones como los frutos secos. Contamos con tierra, conocimiento y una enorme capacidad de trabajo. Trabajamos para seguir generando información, acompañamiento y herramientas para que esas oportunidades se transformen en inversiones y empleo".

“Desde el Municipio vamos a acompañar e incentivar todas las iniciativas que contribuyan a diversificar la matriz productiva, generar riqueza y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para nuestro departamento. El futuro de San Rafael está en agregar valor, innovar y aprovechar todo su potencial”, agregó el jefe comunal.

EL TRABAJO JUNTO AL INTA

“Los frutos secos están ganando terreno día a día en el Oasis Sur y creemos que es fundamental comenzar a generar y transferir información para acompañar a los productores que buscan nuevas alternativas productivas”, explicó desde el INTA Rama Caída, el Ingeniero Claudio Giardina quien agregó que: “hoy existe una demanda creciente de información sobre cultivos como pistacho, almendro y nogal. Los productores se acercan a consultar y por eso entendimos que era necesario generar este espacio de intercambio junto al Municipio”.

PRODUCTORES Y EL DESAFÍO DE “PERDER EL MIEDO”

“Uno de los principales desafíos es perderle el miedo a lo nuevo. Son cultivos relativamente recientes para nuestra región, pero estamos comprobando que existen condiciones muy favorables para su desarrollo”, indicó el productor Gustavo Kobayashi quien aseguró que: “vemos un potencial enorme para el desarrollo de los frutos secos en el Oasis Sur. Tenemos tierra disponible, cultura de trabajo agrícola, capacidad de inversión y productores con ganas de innovar”.