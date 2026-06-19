El municipio, ITU y banco CREDICOOP capacitarán sobre administración y gestión de cooperativas

El Intendente Omar Félix recibió esta mañana en el despacho mayor del Municipio de San Rafael a autoridades del Banco Credicoop y el Instituto Tecnológico Universitario (ITU – UNCuyo).

En el encuentro se firmó un convenio para brindar capacitaciones sobre administración y gestión de cooperativas, con el objetivo de fomentar y acompañar el desarrollo local.

El Diplomado en Administración y Gestión para las Cooperativas “De la Teoría a la Práctica”, tiene como objetivo formar a los integrantes de cooperativas y público en general sobre tareas de administración.

La tarea será en conjunto entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Municipio, la entidad bancaria y el ITU

“Desde el Municipio se trabaja permanentemente con las cooperativas locales por lo que es fundamental brindar herramientas para mejorar la parte administrativa”, expresó el subsecretario de Desarrollo Económico Ángel Brancato.

Por su parte, Guillermo Cruz, director general del Instituto Tecnológico Universitario, comentó que las capacitaciones van a estar destinadas a la formación de personas para que puedan trabajar en las áreas administrativas debido al cambio generacional, las nuevas formaciones y la aplicación de las tecnologías.