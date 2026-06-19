La comunidad de Las Malvinas celebró su 144 aniversario

El distrito de Las Malvinas celebró su 144° aniversario con un encuentro que reunió a vecinos, instituciones educativas y representantes municipales en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad.

La actividad se desarrolló este miércoles, en el marco de los festejos por un nuevo cumpleaños del distrito, con propuestas recreativas y un espacio de encuentro para la comunidad.

Durante la jornada se destacó el crecimiento sostenido de Las Malvinas y las diferentes obras que el Municipio de San Rafael viene ejecutando en la zona, entre ellas la remodelación integral del SUM, la renovación de la plaza distrital y la biblioteca.

Además, se realizaron actividades educativas junto al INTA y estudiantes de la escuela secundaria del distrito.

La directora de distritos, Vanina Cabrera, destacó que: “como es la política de nuestro intendente Omar Félix, buscamos llegar a cada rincón de San Rafael con las mismas propuestas y posibilidades para todos los vecinos.”, expresó.

Por su parte, el delegado distrital Emanuel Luna, destacó la participación de los vecinos y renovó la invitación a los sanrafaelinos para visitar el distrito y acompañar su crecimiento, poniendo en valor su identidad, producción y el trabajo de su comunidad.