Quedó inaugurado el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra histórica

En un hecho histórico para el Sur de la provincia de Mendoza, quedó en funcionamiento el nuevo gasoducto de San Rafael. Una obra ejecutada por el Municipio que permitirá que miles de familias, empresas e industrias puedan contar con gas natural.

La inauguración se llevó a cabo en la Planta Reguladora Intermedia ubicada a 400 metros del Arco de Ingreso de la Ruta Nacional 143.

En un primer momento, vía online, se cortaron las cintas en la planta ESMO ubicada en el paraje La Tosca y donde se realiza el empalme con el gasoducto internacional. Posteriormente, el Intendente Omar Félix encendió una llama emotiva dejando oficialmente habilitado el gasoducto.

Mediante teleconferencia también se inauguró la primera nueva conexión al suministro de gas natural. Se trata de la familia de Miguel Olivares y Andrea Rodríguez, quienes recibieron la habilitación de su medidor y ya cuentan con el servicio en su domicilio.

Entre los presentes estuvieron el diputado Nacional Emir Félix, el ex intendente Ernesto Sanz, el actual legislador y ex intendente alvearense Walther Marcolini, el ex secretario de Energía de la Nación y legislador neuquino, Darío Martínez y los jefes comunales de Malargüe y Tunuyán, Celso Jaque y Emir Andraos, entre otros.

OMAR FÉLIX: “LLEGAR A ESTE MOMENTO ES DE INMENSA ALEGRÍA”

El intendente Omar Félix no ocultó su satisfacción al momento de inaugurar. “Luego de un esfuerzo inmenso, momentos de lucha y mucho trabajo llegó el momento más esperado, la inauguracón".

Félix destacó que la obra no sólo mejorará la calidad de vida de miles de familias, sino que también generará nuevas oportunidades para empresas, comercios e industrias que durante años no pudieron avanzar por falta de factibilidad energética.

“Esto acá no para. Tenemos que ir por otros desafíos”, señaló Félix de cara a seguir desarrollando el crecimiento del sur mendocino a raíz de esta importante obra.

EMIR FÉLIX: “NO HAY ANTECEDENTE DE UNA OBRA ASÍ HECHA POR UN MUNICIPIO”

El Diputado Nacional Emir Félix, quien fue quien inició la obra cuando estaba al frente de la comuna, planteó que: “este es broche de oro para un trabajo brutal que se ha hecho. Hay muchas horas de desvelo y trabajo de muchas personas. No hay antecedente de una obra así hecha por un Municipio”.

“Tuvimos el coraje para poder hacerla y terminarla. Tuvimos que encararlo solos y lo concluimos. Ahora el nuevo desafío es ir extendiendo redes y que todos puedan tener, gas porque cambia significativamente la calidad de vida de las personas”.

DARÍO MARTÍNEZ: “MEJORA LA VIDA Y ABRE OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA”

El ex Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez expresó que: “Emir y Omar trabajaron mucho para lograr esto. Tener gas de red mejora la calidad de vida y baja los costos de las familias. Esta es una obra pública muy importante, porque no solo mejora la vida de las personas sino que abre oportunidades para las industrias y la generación de empleo”.

WALTHER MARCOLINI: “ES FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO”

El ex intendente de Alvear y senador provincial Walther Marcolini destacó que: “esto es algo fundamental para los vecinos pero también para la industria y el crecimiento económico de nuestros departamentos. Estoy muy feliz y felicitaciones para el Intendente”, expresó.

PABLO OJEDA: “NO CONOZCO OTRO ANTECEDENTE DE UN MUNICIPIO HACIENDO UNA OBRA DE ESTA MAGNITUD”

El ingeniero Pablo Ojeda, responsable de la UTE que realizó la obra marcó que: “mientras otras obras quedaron paralizadas como en Catamarca o La Rioja, aquí San Rafael hizo un gran esfuerzo para poder terminar el gasoducto”, indicó y planteó que “no conozco otro antecedente a nivel país que una municipalidad haya logrado una obra de esta magnitud”.

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