San Rafael recordó a Martín Miguel de Güemes con un acto en La Llave

El Municipio de San Rafael conmemoró este miércoles el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes con un acto oficial realizado en el Parque del Sol del distrito de La Llave.

La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones, docentes, alumnos de distintos niveles educativos y vecinos de la comunidad, quienes se reunieron para rendir homenaje a una de las figuras fundamentales de la independencia argentina.

Durante el acto se destacó el legado de Güemes como defensor de la frontera norte y pieza clave en la lucha por la libertad del país. Asimismo, se puso en valor su compromiso con la patria y el papel que desempeñó junto a sus gauchos para impedir el avance de las tropas realistas durante el proceso independentista.

La Subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle destacó la importancia de “mantener viva la memoria de los próceres argentinos y transmitir esos valores a las nuevas generaciones” y resaltó la presencia de estudiantes de jardines, escuelas primarias y secundarias del distrito.

Asimismo, la delegada municipal de La Llave, Cintia Krutzfeld, expresó su satisfacción por la realización del acto en el casco urbano del distrito, ya que habitualmente se realiza en la escuela que lleva el nombre del prócer. De esta manera se permitió una mayor participación de vecinos e instituciones locales.