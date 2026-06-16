Cómo llegar hasta la planta PRI para asistir a la inauguración del gasoducto

Este miércoles 17 a las 14.30 se realizará la inauguración del nuevo Gasoducto de San Rafael, una obra ejecutada por el Municipio que permitirá que miles de usuarios domiciliarios, comerciales e industriales puedan contar con gas natural. Entra a la nota y mira el mapa.

El acto protocolar se desarrollará en la planta PRI ubicada a 400 metros al Este del Arco de Ingreso de la Ruta Nacional 143.

Ante los cortes por obras en el trazado de la ruta, aquellos que asistan desde Ciudad pueden tomar el siguiente camino: calles Sarmiento (hasta El Salto) o Las Vírgenes (hasta Bianchi) y de allí tomar Ruta Nacional 143.

Continuar hasta calle Los Maitenes o Las Arabias, girar hacia el Norte hasta la Prolongación Las Vírgenes y seguís con sentido Oeste hasta llegar a la planta.