Este miércoles se realizará la inauguración de una de las obras de infraestructura más importantes del sur mendocino: el nuevo gasoducto de San Rafael.

La obra, ejecutada por el Municipio de San Rafael, permitirá que miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales se sumen a la red de gas natural.

“El gasoducto va a cambiar la realidad de miles de vecinos, empresas e industrias de San Rafael, quienes van a acceder a un servicio más económico, seguro y eficiente”, indicó la Secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti.

Es que, luego de una década de espera, habrá nuevamente factibilidad de gas natural en la región. El gran objetivo era llegar al invierno con disponibilidad de servicio y eso se logrará con la inauguración de este miércoles 17 de junio a las 14.30.

“Ya es una realidad. Fue un gran desafío y una gran lucha que tuvo un final feliz. El Municipio demostró estar a la altura junto al gran trabajo de la UTE a cargo de la obra y el acompañamiento de Ecogas y Gasandes”, agregó.

Desde ahora habrá factibilidad libre para todos aquellos que quieran sumarse a la red , ya que el sistema sumará más caudal.

La obra incluye 50 kilómetros de cañería, 36 del gasoducto de la planta ESMO en La Tosca hasta la PRI en el Arco de Ingreso de Ruta 143 y los 14 restantes del ramal de alta presión que culmina en Iselín y Granaderos. A ellos hay que sumarles diferentes plantas, válvulas y otras instalaciones de superficie.

“El acceso al gas natural significa menores costos energéticos, mejor calidad de vida, más desarrollo productivo, más inversiones y también posibilidad de generar nuevos empleos”, explicó la funcionaria, quien concluyó diciendo que: “es una obra histórica ejecutada por el Municipio de San Rafael para ampliar la capacidad del sistema y potenciar el futuro del sur mendocino”.