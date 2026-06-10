San Rafael inaugura el miércoles próximo el gasoducto

Tras superar con éxito las pruebas finales de funcionamiento, el próximo miércoles 17 quedará oficialmente inaugurado el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra histórica que marcará un antes y un después para el desarrollo del sur mendocino.

El acto se realizará desde las 14.30 en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), ubicada a unos 400 metros al este del Arco de Ingreso de la Ruta Nacional 143 https://maps.app.goo.gl/AJaYrFgPhfEVpqPa7

La obra comprende un importante tendido de cañerías desde la conexión con el gasoducto GasAndes hasta San Rafael, además de la construcción de plantas reguladoras, empalmes y toda la infraestructura necesaria para ampliar la capacidad de distribución de gas natural en el departamento.

Ejecutado por el Municipio de San Rafael, el proyecto permitirá habilitar nuevas factibilidades para miles de usuarios. De este modo, familias, comercios, emprendimientos, industrias e instituciones podrán acceder al tan esperado servicio de gas natural.

La puesta en marcha del gasoducto abre una nueva etapa para el desarrollo local, brindando mejores condiciones para la radicación de inversiones, la expansión industrial y la mejora en la calidad de vida de miles de vecinos.

En ese sentido, numerosos sarafaelinos ya iniciaron los trámites correspondientes ante Ecogas para concretar sus conexiones, mientras que quienes estén interesados en incorporarse al servicio pueden acercarse a la empresa distribuidora para recibir asesoramiento y comenzar las gestiones necesarias.

El nuevo gasoducto representa una de las inversiones en infraestructura más importantes de las últimas décadas en San Rafael.