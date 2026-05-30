El intendente Omar Félix firmó un acuerdo con la universidad de Mendoza para que San Rafael sea un polo de “realización de posgrados”

El Intendente Omar Félix recibió a las autoridades de la Universidad de Mendoza para firmar un convenio para que San Rafael se convierta en un “polo” de realización de posgrados.

El jefe comunal firmó el acuerdo con el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Diego Carbonell.

“Queremos impulsar a San Rafael como un Polo Universitario de Posgrado, no solo para el Sur de Mendoza sino para toda la Patagonia”, indicó Carbonell quien agregó que: “vemos al departamento con mucho potencial, incluso hoy estamos abriendo un posgrado en derecho laboral en nuestra sede local”.

Hay que destacar que este tipo de posgrados (con cursados intensivos de viernes y sábados) atraen a muchos alumnos de otras provincias e incluso el extranjero, además de docentes que llegan de distintos puntos del país.

“Esto es un gran paso, que va a permitir una colaboración conjunta entre el estado municipal y la Universidad de Mendoza, para un desarrollo educativo, cultural y también en el sector turístico”, concluyó.

SAN RAFAEL SEDE DE UN IMPORTANTE CONGRESO DE MEDICINA

En el encuentro también estuvo presente la doctora Lucila Ebbeke, neuróloga y jefa de terapia intensiva del Hospital Español del Sur Mendocino.

Es que en los próximos días el Hotel Tower de San Rafael reunirá a más de 200 médicos, especialistas y enfermeros en un encuentro destinado a brindar herramientas prácticas y actualización científica para la atención de pacientes críticos y agudos.

Se trata del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y el I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo, que incluirá talleres, prácticas en vivo, simulaciones, charlas académicas y presentación de tecnología aplicada a la medicina intensiva.