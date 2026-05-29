El intendente Omar Félix recibió a alumnos de la escuela Merín que competirán con su robot en México

Esta mañana en el despacho mayor de la Municipalidad de San Rafael, el Intendente Omar Félix recibió a los alumnos y profesores de la Escuela Técnica Reynaldo Marín quienes participarán en una importante competencia de robótica en México.

El grupo, denominado "Los Merinitos", lograron el pasaje a la instancia internacional luego de brillar en la competencia FIRST Tech Challenge, donde obtuvieron el Design Award (Mejor Diseño Industrial).

El nuevo desafío es Evento Premier que reunirá a los mejores equipos del continente, del 23 al 25 de julio en la Ciudad de México.

El grupo esta haciendo diferentes actividades y propuestas para juntar fondos y solventar el viaje.