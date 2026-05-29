El intendente Omar Félix recibió a las abuelas emprendedoras

Esta mañana, en el despacho mayor, el Intendente Omar Félix mantuvo un encuentro con el grupo "Abuelas Emprendedoras", un espacio de capacitación y contención para personas mayores que promueve la economía social y el oficio artesanal.

​Durante la reunión, Bibiana Padilla, profesora y referente de los talleres, en conjunto con los demás integrantes del grupo compartió el balance de las actividades que desarrollan en diversos puntos del departamento. El grupo se especializa en técnicas de reciclaje y artesanías con salida laboral, creando piezas como materos, lámparas y caminos de mesa a partir de la reutilización de materiales.



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Como resultado del encuentro, el Intendente confirmó la cesión de un espacio en el Paseo de los Abuelos (ubicado en Aristóbulo del Valle, frente al Museo Ferroviario). Allí, todos los sábados de 09:30 a 17:00 horas, las artesanas podrán exponer y comercializar sus producciones.

​Liliana, jubilada e integrante del grupo, expresó su entusiasmo por este logro: "Teníamos muchas cosas hechas de tantos años y decidimos buscar un espacio donde pudiéramos mostrar nuestras artesanías. Estamos muy agradecidas con el Intendente por cedernos este lugar, que será un punto de encuentro para todos los abuelos que realicen artesanías y quieran participar".

Desde el grupo invitan a los vecinos a acercarse al Paseo de los Abuelos para conocer el trabajo de estas mujeres emprendedoras y adquirir piezas únicas.