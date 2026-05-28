El intendente Omar Félix recibió a alumnos sanrafaelinos que participarán de una competencia robótica en Países Bajos

El Intendente Omar Félix recibió esta mañana en el despacho mayor de la Municipalidad de San Rafael a recibieron a estudiantes y profesores del Colegio del Carmen que integran el equipo de robótica clasificado para competir en una instancia internacional en Países Bajos.

El equipo, denominado CDC.Zip, está compuesto por el docente Félix Río y los alumnos Valentino Carribale, Sofía Pérez, Santino Benítez, Pilar Pillado, Agustín Bianchi, Agustín Perriello y Tomás Barcudi.

El grupo logró la clasificación al certamen europeo tras consagrarse campeones en una instancia nacional desarrollada en febrero en la provincia de Mendoza.

El logro les valió el ticket para ser parte del FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026 que se realizará del 16 al 20 de junio, en la ciudad neerlandesa de Eindhoven, siendo el primer equipo argentino en acceder a esa instancia europea.

Actualmente, los jóvenes continúan trabajando en la preparación técnica del robot y en la organización logística del viaje.

Durante el encuentro, los estudiantes comentaron el esfuerzo realizado para alcanzar esta instancia y explicaron que se encuentran desarrollando diferentes acciones para reunir fondos destinados a cubrir gastos de pasajes, hospedaje, traslado de equipamiento y materiales de trabajo. Entre ellas, impulsan una rifa solidaria con 30 premios, cuyo sorteo se realizará el próximo 8 de junio.

“Estamos viviendo algo increíble y muy emocionante. Todo esto es resultado de mucho esfuerzo, trabajo en equipo y dedicación durante meses. Hoy tenemos la oportunidad de representar al país en Países Bajos y vamos a dar lo mejor”, expresaron Pilar Pillado Matheu y Agustín Perriello, alumnos de 4to año del Colegio del Carmen e integrantes del equipo.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram del equipo en @cdc.zip_ donde también se encuentra disponible la información sobre la rifa y sus premios.