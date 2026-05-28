Sesión ordinaria del honorable concejo deliberante, a realizarse este miércoles 27 de mayo de 2026





Dos milésima cuadragésima séptima sesión - milésima octogésima novena sesión ordinaria del honorable concejo deliberante.

Apertura de la sesión a cargo del Presidente del Honorable Concejo Deliberante.-

Izamiento de de la Bandera Argentina a cargo del Sr. Concejal VIGNONI, Juan Pablo; décimo segundo Edil por orden alfabético y de la Bandera de la Provincia de Mendoza a cargo del Sr. Concejal ANTOLIN, Martin; primer Edil por orden alfabético.-

Consideración del Acta N°...

ASUNTOS ENTRADOS

Notas del Ámbito Departamental

Nota presentada por los Sres. Concejales OJEDA Néstor; RECHE Adrián; SANCHEZ Valentina, a informar conformación del Consejo Departamental de Seguridad para el año 2026.- (4163-V) - SECRETARÍA LEGISLATIVA

Nota presentada por el Sr. Concejal ANTOLÍN Martín, del Bloque LLAS, ref. a Solicitar el alta como Secretaria a la Srta. MOLINERO, María Celeste, DNI Nº 39.381.244.- (767-A) - SECRETARÍA LEGISLATIVA

Expedientes

Nº 9635-S-26; caratulado: Secretario de Gobierno, s/Proyecto de Ordenanza (Eximición canon de alquiler Cine Teatro Roma evento denominado: "Por el placer de volver a verla").- (14290-D) - ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 9508-S-26; caratulado: Secretario de Gobierno, s/Proyecto de Ordenanza, Eximición Instituto PT-072 Cruz Roja Argentina, del pago del Canon de alquiler Cine Teatro Roma.- (14291-D) - ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 8643-U-26; caratulado: Unión Vecinal del Distrito El Nihuil, s/Eximición Tasas Municipales año 2026 (Eximición Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz, por el Periodo 2025).- (14292-D) - ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 7468-U-26; caratulado: Unión Vecinal de Servicios Públicos La Llave Nueva, s/Pago de Factura por $412.500 (Enero-Diciembre 2025).- (14293-D) - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 9736-S-26; caratulado: Secretario de Gobierno, s/Proyecto de Ordenanza, eximición evento denominado: "Pirulo en el Aire" (Eximición de canon de alquiler Cine Teatro Roma).- (14294-D) - ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 9742-M-26; caratulado: MAYA, Gisela, 4 Esquinas s/n, Rama Caída, s/Subsidio para pago de traslado de grupo familiar desde Santa Cruz (Ratificación, según contenido Ley Nº 7238).- (14295-D) - ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 12394-G-12; caratulado: GALDEANO, Graciela y otro, Lisandro de la Torre Nº 726, s/Donación sin Cargo.- (14296-D) - OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 7728-C-26; caratulado: CUELLO, Oscar Agustín; Los Franceses Nº 173, s/Donación sin Cargo.- (14297-D) - OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 7979-A-26; caratulado: ÁLVAREZ, Lucio Ezequiel, Comandante Salas Nº 200, s/Donación sin Cargo.- (14298-D) - OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 7970-C-26; caratulado: Consorcio Habitacional Callao, Maza Nº 131, s/Donación sin Cargo.- (14299-D) - OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 22163-D-25; caratulado: Directora de Planificación, s/Llamado a Licitación Pública (Parque Industrial).- (14300-D) - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Nº 8421-V-26; caratulado: VETOÑO, Osvaldo Oscar, s/Baja y Liquidación Final.- (14301-D) - LEGISLACIÓN - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Proyectos

Proyecto de Declaración presentado por la Concejal INDIVERI Sol, del Bloque PJ, ref. a Declarar de Interés Municipal, el Campeonato Argentino de Regata de Vela, a desarrollarse en las inmediaciones del Dique El Nihuil.- (130-I) - LEGISLACIÓN

Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales OJEDA Néstor; ARSCONE Nahuel; INDIVERI Sol; LUCERO Anabel; PERDIGUÉS Francisco, del Bloque PJ, ref. a que HCD vería con agrado que la Subsecretaria de Transporte, medie ante la empresa Autotransporte Iselín, a fin de que modifique e incremente el recorrido de la Línea N° 513 A y B.- (7096-B) - LEGISLACIÓN - EDUCACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL

Proyecto de Ordenanza presentado por la Sra. Concejal GIORDANO Romina, del Bloque UCR-FCM, ref. a Declarar de Interés Municipal, el evento “Día Internacional del Yoga”, que se celebrará el 20 de Junio.- (641-G) - LEGISLACIÓN

Proyecto de Ordenanza presentado por los Sres. Concejales GIORDANO Romina; RECHE Adrián; GIRAUDO Romina, del Bloque UCR-FCM, ref. a Declarar de Interés Municipal, la labor llevada a cabo por el Prof. GULBI, Luciano, en reconocimiento a su destacada trayectoria y su compromiso.- (7097-B) - LEGISLACIÓN

Proyecto de Ordenanza presentado por los Sres. Concejales RECHE Adrián; GIRAUDO Romina; GIORDANO Romina; VIGNONI Juan Pablo, del Bloque UCR-FCM, ref. a Declarar de Interés Municipal, la Edición 2026 del “Desafío Ruta 40 YPF”, competencia de Rally Raid a desarrollarse del 24 al 29 de Mayo de 2026.- (7098-B) - LEGISLACIÓN

Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales ARSCONE Nahuel; CRISTOFANELLI Antonela; OJEDA Néstor, del Bloque PJ, ref. a que el HCD, vería con agrado que la Subsecretaria de Transporte, arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la correcta señalización de las paradas de transporte público urbano.- (7099-B) - LEGISLACIÓN - EDUCACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL

Proyecto de Ordenanza presentado por los Sres. Concejales RECHE Adrián; GIRAUDO Romina; GIORDANO Romina; VIGNONI Juan Pablo, del Bloque UCR-FCM, ref. a facultar al DEM, a través de la SAOySP, a fin de colocar dispositivos para mantener velocidad reducida de circulación, así como cartelería de señalización sobre Calle Amapola.- (7100-B) - EDUCACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL - OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO - PRESUPUESTO Y HACIENDA

Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales OJEDA Néstor; ARSCONE Nahuel; CRISTOFANELLI Antonela; INDIVERI Sol; LUCERO Anabel; PERDIGUÉS Francisco, del Bloque PJ, ref. A que HCD expresa el más enérgico repudio al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional, que busca eliminar o desvirtuar el subsidio al gas natural de zonas frías.- (7101-B) - LEGISLACIÓN

ORDEN DEL DIA

AE N° 14166-D-2025; Expte. Nº 25258-V-25; caratulado: Varios Vecinos, Calle El Toledano Norte, s/Donación sin Cargo.

Dictamen de la Comisión OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO Dictamen del Cuerpo Constituído en Comisión

AE N° 14259-D-2026; Nº 7588-C-26; caratulado: Coordinador de Obras Reembolsables s/ Proyecto de Ordenanza (Utilidad Pública de diversas Calles).

Dictamen de la Comisión OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO Dictamen de la Comisión PRESUPUESTO Y HACIENDA

Acto de arriar la Bandera Argentina y la Bandera de la Provincia de Mendoza.