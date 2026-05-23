Inauguran más locales en la ex terminal, Omar Félix estuvo presente

El predio de la ex Terminal en el microcentro de San Rafael sigue sumando vida. A la puesta en marcha del estacionamiento subterráneo ahora se suman propuestas comerciales que comenzaron a abrir sus puertas al público.

La megaobra construida por el Municipio de San Rafael ya cuenta con sus primeros locales en funcionamiento, mientras nuevos emprendimientos avanzan en los trabajos de instalación para comenzar a operar en el corto plazo.

Uno de ellos, “Creo” Chocolatería y Heladería, realizó su inauguración en la mañana de este sábado acompañado de muchos clientes y con la presencia del intendente Omar Félix. También participó el diputado nacional y ex jefe comunal Emir Félix, quien inició la obra durante su gestión.

El predio, que ya se encuentra habilitado al tránsito peatonal, se consolida como un nuevo espacio dentro del proyecto integral de revalorización del microcentro sanrafaelino.

“Ya empiezan a llegar los comercios pese a que se trata de un momento económico difícil. Acompañamos a quienes apuestan a San Rafael y sabemos que van a llegar muchos más en los próximos meses”, destacó Emir Félix, quien además recordó que: “con la obra, toda la zona comenzó a cambiar significativamente acompañada de nuevas inversiones privadas y modernizaciones”.