Los 28 jardines maternales municipales se preparan para conmemorar su día

El Municipio de San Rafael, a través de la Dirección de Educación, gestiona 28 jardines maternales donde se educan, contienen y entretienen más de 1800 niños desde los 45 días hasta los 3 años de edad.

En este marco, ya se están ultimando detalles para los festejos del Día de los Jardines y las Maestras Jardineras, el cual se conmemora cada 28 de mayo. Se trata de una fecha especial que reunirá a docentes, auxiliares, niños y familias en diferentes actividades recreativas y educativas.

La Directora de Educación, Natalia Acosta, contó que: “se realiza un abordaje integral, no solo desde lo pedagógico, sino desde la contención, el cuidado y el fortalecimiento de vínculos en la primera infancia”.

En el mismo sentido, indicó que: “tenemos un equipo docente y de auxiliares que trabaja con muchísimo compromiso todos los días para acompañar a nuestros niños. Los jardines cumplen un rol fundamental desde el cuidado, la protección y el vínculo en una etapa muy importante de la vida”.

Finalmente, se invitó a las familias a participar en las celebraciones que se organizan en cada uno de los jardines, distribuidos en barrios y distritos.