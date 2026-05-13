Omar Félix abrió las sesiones del concejo y ratificó que “San Rafael no se detiene”

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el intendente, Omar Félix, brindó su discurso anual, donde realizó un balance de gestión, analizó el contexto económico y trazó los principales ejes de trabajo para el futuro del departamento.

Ante concejales, autoridades e instituciones, el jefe comunal expuso un panorama marcado por la crisis económica nacional, advirtiendo que los cambios en el modelo nacional generan incertidumbre y un fuerte impacto en el interior del país.

“No soy optimista, aunque espero equivocarme”, expresó, al tiempo que remarcó la necesidad de “prevenir y tomar recaudos, especialmente en lo social”.

GESTIÓN ORDENADA

Félix sostuvo que la situación económica “se siente con más intensidad en los departamentos del interior”, aunque destacó que el municipio continúa sosteniendo servicios, obras y programas en todo el territorio.

“No resignamos los objetivos de gestión”, afirmó, subrayando el esfuerzo por mantener la presencia del Estado en cada rincón del departamento.

En ese sentido, defendió el equilibrio fiscal alcanzado por el municipio durante los últimos años, incluso en un escenario de caída de la recaudación y aumento de costos, muchos de ellos dolarizados.

GASODUCTO: "LO AFRONTAMOS SOLOS”

Uno de los ejes centrales del discurso fue el avance del gasoducto. El intendente detalló que el municipio debió afrontar la continuidad del proyecto en soledad, tras la interrupción de fondos nacionales cuando la obra estaba cerca del 90% de ejecución.

“Hoy estamos a pocos días de que el gasoducto esté operativo”, anunció, destacando el impacto que tendrá en hogares e industrias del departamento. El jefe comunal destacó que el objetivo es inaugurar antes del 15 de junio.

OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

En materia de infraestructura, Félix destacó la continuidad del plan de obra pública, con 248 nuevas cuadras asfaltadas en el último año y más de 4.500 desde 2011. También mencionó avances en redes de agua potable, cloacas, alumbrado público y espacios verdes.

Entre las obras estratégicas, resaltó el nuevo corredor vial de avenida El Libertador, pensado para mejorar la conectividad entre la ciudad y distritos como Cañada Seca y Rama Caída, además de descongestionar accesos clave.

Asimismo, reclamó por la paralización de obras nacionales como el aeropuerto Santiago Germanó o el Acceso Norte.

PRODUCCIÓN, TURISMO Y EMPLEO

El intendente advirtió sobre la pérdida de competitividad de los sectores productivos locales, mencionando casos como la importación de pasta de tomate a valores inferiores a los costos de producción regional.

También se refirió al turismo, uno de los motores de la economía local, señalando que el sector enfrenta dificultades para sostenerse en el actual contexto.

En paralelo, destacó programas municipales como la Incubadora de Empresas, el Polo Textil y las capacitaciones laborales, orientadas a generar oportunidades y fortalecer el empleo.

RECLAMOS Y AGENDA INSTITUCIONAL

Durante su discurso, Félix cuestionó la decisión del gobierno provincial de eliminar políticas clave como la lucha antigranizo y el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, advirtiendo sobre el impacto en la economía regional.

También puso énfasis en la autonomía municipal, reclamando avances en el proceso y solicitando a la Justicia que respete la decisión soberana expresada por los sanrafaelinos en las urnas.

En el tramo final de su mensaje, Félix reafirmó el rumbo de la gestión: “No vamos a frenar el desarrollo de San Rafael”, aseguró, convocando a fortalecer el trabajo de manera conjunta con instituciones y la comunidad.