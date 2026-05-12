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Martes, 12 Mayo 2026

Con su discurso, Omar Félix abre las sesiones del concejo deliberante

Categoría: Politica Escrito por Sergio Miranda

Este miércoles 13 de mayo a partir de las 19, el intendente Omar Félix brindará su discurso anual en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Félix se dirigirá a los concejales y a la comunidad de San Rafael, con un mensaje donde expondrá el desarrollo de la gestión y los ejes principales de gobierno municipal de cara al futuro.

Como anexo a su discurso, habrá un detalle de lo realizado por todas las dependencias municipales durante el último ejercicio.

El mensaje del intendente será transmitido vía online por el canal de Youtube del Municipio @muni.sanrafael.

 

 

 

 

Bertani Norte 2750 - Titular: Sergio Walter Miranda
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