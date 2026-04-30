El intendente Omar Félix acompañó la asunción de los nuevos concejales de San Rafael

El Intendente Omar Félix acompañó esta tarde la asunción de los nuevos concejales de San Rafael en el recinto del HCD.

El jefe comunal felicitó a los ediles ingresantes: Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero (por San Rafael en Marcha), Juan Pablo Vignoni y Romina Giraudo (por UCR–Frente Cambia Mendoza) y Valentina Sánchez (por la Libertad Avanza).

“Cada recambio de concejales o legisladores en general representa una oxigenación, nuevas ideas y miradas sobre distintos temas y el futuro de San Rafael. Siempre es valioso e importante poder hacerlo desde la convivencia democrática, en buena relación y con madurez política, como lo que vivimos hoy aquí”, expresó el jefe comunal.

Al ser consultado por la prensa en torno a un mensaje a los ediles ingresantes, Félix planteó que: “lo más importante es trabajar por el interés general por sobre lo partidario, priorizar el trabajo para la gente, el pueblo de San Rafael, Mendoza y la Argentina”.