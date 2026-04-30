Juraron los nuevos concejales Sanrafaelinos

En el marco de la renovación de bancas en el HCD, se llevó a cabo el acto de asunción de los nuevos ediles que integrarán el cuerpo legislativo local.

Por el bloque del Partido Justicialista (PJ) prestaron juramento María Sol Indiveri, Francisco Perdigues y Anabel Lucero, quienes asumieron sus funciones con el compromiso de representar a la comunidad y trabajar en el desarrollo del departamento.

En tanto, por el bloque de La Libertad Avanza juró Valentina Sanchez, sumándose al recinto con una propuesta política alineada a su espacio.

Finalmente, por el bloque UCR–Frente Cambia Mendoza asumió Juan Pablo Vignoni, quien también formalizó su incorporación al cuerpo legislativo y renovó su banca la edil Romina Giraudo.

De esta manera, el Concejo Deliberante inicia una nueva etapa con la renovación parcial de sus integrantes, en un contexto donde se esperan debates y proyectos orientados al crecimiento y bienestar de los sanrafaelinos.