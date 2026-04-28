Más y mejor agua potable para los vecinos de Goudge

En un trabajo conjunto entre el Municipio de San Rafael y la Cooperativa Rural de Servicios Públicos de Goudge, en los últimos días se realizó la renovación de más de 800 metros de redes de agua potable en el distrito.

Se trata de importantes obras que van a beneficiar directamente a decenas de vecinos y zonas aledañas.

Las intervenciones se realizaron en calle Artigas (al Este de Chile) con 80 metros de cañería para mejorar la conexión a la red existente.

Además, en Calle Córdoba se sumaron 200 metros de caños de PVC para reemplazar precarias conexiones de mangueras. Esto mejora sustancialmente la presión y cantidad de suministro que llega a los hogares.

Finalmente, en calle Perú también se renovaron viejas conexiones de manguera por 500 metros de cañerías de PVC para mejorar caudal y quedar abiertos a futuras nuevas conexiones.

“Se trata de un avance significativo para la infraestructura y distribución de agua potable. Garantizamos un servicio más eficiente, seguro y continuo a toda la comunidad”, explicó el responsable de Electrotecnia y Agua Potable del Municipio, Jesus Dealecio.