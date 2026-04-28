El polo textil municipal suma nuevos espacios de capacitación en los distritos de San Rafael

El Polo Textil de la Municipalidad de San Rafael sigue sumando espacios de capacitación en los distritos. Esta vez incorporó el taller de costura en dos nuevos puntos de Cañada Seca.

Ante el pedido de la comunidad, se abrieron sedes en el salón comunitario de El Tropezón (ubicado sobre calle 7, frente a la plaza) que funcionará los jueves de 14 a 16 horas. Además de 16.30 a 18.30 estará en la delegación de Salto de las Rosas (Sarmiento entre 9 de Julio y 25 de Mayo).

Se trata de espacios que habían sido sedes de talleres itinerantes, y -por la excelente respuesta de público- se convertirán en una propuesta fija durante todo el año.

“Es una capacitación gratuita, abierta a todo público y que no requiere conocimientos previos. El curso incluye contenidos básicos de cultura y nociones de moldería”, indicó la coordinadora del Polo Textil, Natalia Galamba.

La inscripción puede realizarse en las subdelegaciones municipales, vía telefónica al 2604-027190 o de manera presencial el primer día de cursado. En esa instancia también se brindará información sobre los materiales necesarios. Se recomienda anotarse con antelación, ya que los cupos son limitados.

Hay que destacar que la iniciativa busca fortalecer la formación en oficios y ampliar el acceso a capacitaciones gratuitas para la comunidad.

Además de estas nuevas dos sedes, las propuestas se encuentran en diferentes puntos del departamento como Jaime Prats, Atuel Norte, Rama Caída, Villa 25 de Mayo, Cuadro Nacional, Cuadro Benegas, El Cerrito, Punta del Agua, entre otros.