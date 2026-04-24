Avenida El Libertador: el intendente Omar Félix destacó la importancia del nuevo corredor vial generado por el municipio

El Municipio de San Rafael concluyó una de las obras viales más importantes de los últimos tiempos: el nuevo corredor de la avenida El Libertador. El mismo se extiende desde Irene Curie a Vélez Sarsfield, y ya se encuentra habilitado para la circulación.

Son aproximadamente 2.000 metros de asfalto que transformaron por completo una traza que anteriormente era de suelo natural, generando una vía más segura, ágil y con mayor capacidad de conexión para los barrios del sur de la Ciudad y varios distritos.

El Intendente Omar Félix visitó el nuevo corredor y destacó que: “se trata de un proyecto largamente planificado y que impacta en la conectividad. Vincula nuestros barrios pero también accesos a Rama Caída, Los Claveles, Cañada Seca e -incluso- el acceso a zonas turísticas como Valle Grande”.

En el mismo sentido, el jefe comunal remarcó que la obra es integral, no solo mejora el tránsito sino que impulsa el crecimiento urbano de toda la zona. “Con esto seguimos apostando al crecimiento de San Rafael, incluso en un contexto difícil, con obras que generan desarrollo y oportunidades”, afirmó.

La intervención fue integral en toda la zona. Además del pavimento se instalaron más de 120 luminarias led y -próximamente- se avanzará en demarcación y otras mejoras en el entorno.

Por su parte, la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti agregó que: “esta obra nos permite descomprimir otras arterias como Vélez Sarsfield y así optimizar la circulación, especialmente en sectores que experimentaron un gran crecimiento poblacional”.

IMPACTO EN EL ENTORNO

Pasar de una calle de suelo natural a una nueva vía ágil y segura, empieza a evidenciarse en el entorno. Es que esta mejora en la infraestructura potencia el desarrollo de nuevos loteos y construcciones, además de revalorizar la zona y generar oportunidades de inversión.