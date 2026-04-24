Acompañamiento, escucha y participación para las personas con discapacidad visual en San Rafael

El Municipio de San Rafael pone en marcha un nuevo programa destinado a personas con discapacidad visual, orientado a generar espacios de acompañamiento, escucha y participación.

La propuesta consiste en encuentros presenciales y grupales que se desarrollarán cada 15 días, (los días miércoles a las 16.30), en la sede de la Coordinación de Discapacidad en Córdoba y Zapata.

El programa, que comenzará el próximo 29 de abril, contará con el acompañamiento de la psicóloga Florencia Del Dó en el abordaje de la salud mental y el fortalecimiento de recursos internos. También la especialista en baja visión y ceguera, Laureana Monteavaro, quien brindará herramientas prácticas vinculadas a la autonomía personal.

“Buscamos generar espacios de escucha, acompañamiento y participación”, expresó Julia Perdiguez, coordinadora del área de Discapacidad.

El objetivo es potenciar los recursos personales y acompañar a las personas en desarrollar una mayor autonomía, teniendo en cuenta las barreras y desafíos que atraviesan en su vida diaria.

Asimismo, se busca generar un espacio grupal de encuentro donde las experiencias puedan ser compartidas y validadas.

“Trabajaremos en el fortalecimiento de recursos internos y en el desarrollo de herramientas que favorezcan la autonomía personal”, señaló la psicóloga Florencia Del Dó.

Las personas interesadas en participar podrán acercarse a la sede de Córdoba y Zapata o comunicarse al 2604-403732.