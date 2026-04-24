El municipio acerca a los barrios y distritos el trámite de eximición de tasas para adultos mayores

La Municipalidad de San Rafael, a través del área de Adulto Mayor, continúa desarrollando operativos territoriales para facilitar el acceso al trámite de eximición de tasas municipales destinado a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

En las delegaciones municipales de barrios y distritos vecinos y vecinas pueden realizar la gestión sin necesidad de trasladarse hasta el centro, acercando así el beneficio a cada comunidad.

Según explicó el supervisor del área, Cristian Escudero, “el objetivo es garantizar que más personas puedan acceder a este derecho. La eximición contempla un beneficio del 50% o del 100% en las tasas municipales, dependiendo de la situación socioeconómica”.

Para acceder, los ingresos del grupo familiar no deben superar las dos jubilaciones mínimas y media en el caso del beneficio del 50%. En tanto, cuando en el hogar se percibe una sola jubilación mínima, se puede gestionar la exención del 100%. Además, es requisito contar con una única propiedad, que debe ser la vivienda donde reside el solicitante.

El trámite es gratuito y puede realizarse en cualquier momento, lo que permite que nuevos beneficiarios puedan incorporarse durante todo el año

Quienes deseen iniciar la gestión deben presentar fotocopia del DNI del grupo familiar, recibos de haberes, tasa municipal, escritura o documentación que acredite la titularidad del inmueble, y en caso de corresponder, acta de matrimonio o defunción.

Además de los operativos móviles, el trámite se puede realizar en el área del Adulto Mayor ubicada en calle Saavedra 273, de lunes a viernes de 7 a 13 y de lunes a jueves de 15 a 18.