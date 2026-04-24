La playa de estacionamiento subterránea de la ex terminal suma un beneficio 4x3

En el marco de las acciones que impulsa el Municipio de San Rafael para mejorar el ordenamiento del tránsito y optimizar el uso del espacio público, la playa de estacionamiento subterránea de la Ex Terminal incorporó un nuevo beneficio para los usuarios.

Se trata de una promoción 4x3 que permite abonar tres horas de estacionamiento y utilizar cuatro, una medida que apunta a brindar mayor previsibilidad y facilidades a quienes concurren al microcentro por distintos trámites, actividades comerciales o laborales.

El espacio funciona con una tarifa de $1.200 por hora y sistema de fraccionamiento cada 30 minutos. Además, cuenta con la posibilidad de estadías nocturnas, ampliando las alternativas para quienes requieren dejar su vehículo por períodos más prolongados.

De esta manera, la playa subterránea se consolida como una herramienta para descomprimir la superficie, favoreciendo una circulación más ordenada en la zona céntrica y aportando mayor seguridad para los vehículos.

La iniciativa se enmarca en una serie de intervenciones orientadas a mejorar la movilidad urbana en el casco céntrico de San Rafael, como la incorporación del estacionamiento medido digital.