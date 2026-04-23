El HCD de San Rafael renovará su composición con la asunción de nuevos concejales

El próximo jueves 30 de abril a las 18 horas, en el recinto de sesiones del HCD, se llevará a cabo el acto de asunción de los nuevos concejales que se incorporarán al cuerpo legislativo departamental.

La ceremonia marcará un momento institucional clave, en el marco de la renovación democrática de representantes. En ese sentido, el presidente del HCD, Nahuel Arscone, destacó la importancia del acto como expresión del sistema democrático y de la participación ciudadana.

A partir del 1 de mayo de 2026, el Concejo Deliberante quedará conformado por cuatro bloques políticos, lo que representa una diversidad de miradas y un fortalecimiento del debate legislativo.

El bloque Justicialista estará integrado por Nahuel Arscone (actual presidente), Néstor Ojeda, Antonela Cristofanelli, junto a los nuevos ediles Francisco Perdigues, María Sol Indiveri y María Anabel Lucero.

Por su parte, el bloque UCR - Frente Cambia Mendoza contará con Adrián Reche, Romina Giordano, Romina Giraudo —quien renovó su mandato— y la incorporación de Juan Pablo Vignoni.

En tanto, el bloque La Libertad Avanza Sur continuará representado por el concejal Martín Antolín, mientras que se suma un nuevo espacio político, La Libertad Avanza, integrado por María Valentina Sánchez.

Cabe destacar que, luego de varios años, el Honorable Concejo Deliberante estará conformado por cuatro bloques políticos, lo que refleja una mayor pluralidad en la representación y el funcionamiento del cuerpo legislativo.