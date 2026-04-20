El municipio instala más de 120 nuevas luces led en avenidas Cantoni, Vélez Sarsfield, Juan XXIII y El Libertador

Cuadrillas del área de Electrotecnia de la Municipalidad de San Rafael se encuentran trabajando en la instalación de más de 120 luminarias led en diferentes avenidas de la zona sur de la Ciudad.

Las tareas apuntan a mejorar la iluminación en un sector que registra un amplio crecimiento poblacional y donde -además- se acaba de dejar pavimentado el nuevo corredor urbano de la Avenida El Libertador, en una extensión de más de 2000 metros.

Los obras comenzaron en la calle Cantoni en el tramo desde El Libertador a Vélez Sarsfield donde los viejos equipos de sodio se renovaron por luminarias led de 150 vatios.

Muy cerca de allí, sobre calle Vélez Sarsfield se incorporaron luces led de 180 vatios en el tramo que va desde Cantoni hasta El Libertador.

Otra de las arterias intervenidas es Juan XXIII. Allí los trabajos se hicieron entre Vélez Sarsfield y Pedro Vargas con un total de 31 equipos led de 150 vatios.

Los trabajos también llegaron a la Avenida El Libertador. En el recientemente asfaltado trazado desde Irene Curie a Juan XXIII ahora hay mejor iluminación con 29 equipos de led de 180 vatios.

Hay que destacar que también se realizaron intervenciones en la calle Toledano Sur de Las Paredes, donde se retiraron los viejos equipos de sodio para instalar luces led en el tramo que va desde Sarmiento hasta la Ruta 143.

“Estamos realizando un intenso operativo para poder incorporar cada vez más luces led, mejorando la seguridad y el rendimiento de los equipos”, indicó el Director de Electrotecnia del municipio, Jesús Dealecio.

PREOCUPACIÓN POR EL VANDALISMO

A las pocas horas de haber colocado nuevos equipos, lamentablemente ya se registraron los primeros casos de vandalismo, uno de ellos en la zona del corredor El Libertador a la altura del barrio El Molino.

En este caso se trató de niños con gomeras que atacaron a pedradas los nuevos equipos.

“Se trata de inversiones muy importantes que realiza el municipio y que -lamentablemente- por el accionar de algunos vándalos terminan opacadas. Le pedimos a los vecinos que -por favor- cuiden el alumbrado público y que den aviso al 911 en caso de notar destrozos”.