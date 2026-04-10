El municipio asfaltó la prolongación de av. El Libertador entre Juan XXIII y Vélez Sarsfield

En la zona sur de la Ciudad de San Rafael, el Municipio concretó con una obra estratégica en materia de ordenamiento vial: la prolongación de la avenida El Libertador, que conectará la avenida Juan XXIII con la avenida Vélez Sarsfield.

Tras una intensa tarea de apertura de la traza, movimientos y preparación de suelo y armado de las bases, en las últimas horas se concretó la colocación de la carpeta asfáltica definitiva.

En total son 600 metros de extensión cruzando el canal Marginal hasta el encuentro con Vélez Sarsfield, cubriendo todo el segmento de barrio El Molino y generando una nueva vía de conectividad para el sector.

Esta obra va de la mano se vincula directamente con el corredor de la propia Avenida El Libertador entre Alberdi y Juan XXIII, de más de 1,5 kilómetros de extensión.

Esta inversión integral permitirá mejorar significativamente la transitabilidad y la conectividad en la zona Sur de la Ciudad, vinculando barrios, distritos y hasta la traza de la Ruta Nacional 143 con el centro sanrafaelino.