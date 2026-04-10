El HCD San Rafael presente en el AIWKND – Festival de Experiencias





Mediante una declaración de interés educativo, el Honorable Concejo Deliberante acompañó el evento “AIWKND – Festival de Experiencias”, que se desarrolla a partir del 10 y continúa los días 11 y 12 de abril en el Centro de Congresos y Exposiciones.

En ese marco, el presidente del HCD, Nahuel Arscone, destacó: “Es fundamental acompañar este tipo de iniciativas que acercan la innovación y el conocimiento a la comunidad, generando nuevas oportunidades de desarrollo”.



La propuesta busca difundir conocimientos y herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, promoviendo la capacitación, el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades en estudiantes, emprendedores y la comunidad en general.



Del mismo modo, acompañaron la actividad los concejales Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Adrián Reche, quienes participaron de la jornada junto a los distintos actores del sector. En este sentido, Yapur expresó: “Es muy valioso generar estos espacios y apoyarlos para que lleguen a nuestro departamento, donde la innovación y la tecnología se ponen al alcance de todos, especialmente de los jóvenes y emprendedores”.



El evento reúne a empresas, desarrolladores y especialistas, con más de 25 charlas, workshops, hackatones y exposiciones.