Gasoducto de San Rafael: Omar Félix anunció que la obra está por finalizar y pidió apoyo a la provincia para extenderlo hasta el distrito de la Villa 25 de Mayo

Un anuncio muy esperado dio el Intendente Omar Félix durante el 221 aniversario del Fuerte San Rafael del Diamante, la finalización de la obra del gasoducto de San Rafael.

Según detalló en su discurso, en no más de 60 días estarán todas las obras concluidas tras “una lucha de muchos años”.

Aprovechando la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado en el acto, el jefe comunal pidió que la provincia pueda aportar fondos para concretar la extensión del mismo y llegar -desde el Arco de Ingreso de la Ruta 143- hasta la Villa 25 de Mayo, para la comodidad de los vecinos así como para el desarrollo turístico, comercial e industrial de la zona.

Al ser consultado por los medios de comunicación sobre el tema, Félix repasó la historia de la obra. “En un principio el Municipio celebró un acuerdo con la Secretaría de Energía que ponía los fondos para todo el gasoducto. En 18 meses llegamos casi al 90% de la obra, pero -en marzo de 2024- llegó la decisión del gobierno nacional de detener las obras. La Nación se quedó con una deuda de 9 mil millones al Municipio y otros fondos para terminar los trabajos”, recordó.

Posteriormente la comuna presentó una acción judicial que terminó siendo favorable. “Nación pagó la deuda, pero no el resto del dinero para terminar la obra, por lo que la Municipalidad aportó 6 mil millones para completarla. Esperamos que en un plazo de no más de 60 días esté concluida”.

Dentro de los acuerdos previos con Nación estaba previsto extender las cañerías hasta la Villa 25 de Mayo, pero el mismo fue desestimado.

“Ahora necesitamos los fondos. En su momento el gobernador (Alfredo Cornejo) se comprometió a aportar para el gasoducto. Si bien no dijo que era específicamente para la obra de la Villa 25, se comprometió y hoy requerimos que se aporten esos fondos para poder llegar con el gas al distrito”, concluyó.