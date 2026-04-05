Autonomía de San Rafael: el intendente Omar Félix anunció que se convocará a la convención para empezar a trabajar en la carta orgánica

Durante los festejos por el 221 aniversario del Fuerte San Rafael del Diamante el Intendente Omar Félix hizo un importante anuncio de cara a la autonomía departamental. En su discurso comunicó que en pocos días más se realizará la convocatoria a la convención para empezar a trabajar en la carta orgánica municipal.

“La autonomía es algo muy importante para San Rafael y especialmente para nuestros distritos. En los próximos días vamos a estar convocando la convención para empezar a trabajar en la carta orgánica”, dijo en su discurso ante el público.

Una vez terminado el acto, y ante la requisitoria de la prensa, el jefe comunal ratificó que: “la autonomía municipal da mas independencia al municipio y más libertades a los ciudadanos. Es muy importante, ya que Mendoza y Buenos Aires son las únicas dos provincias que aún no tienen autonomía definida, y Buenos Aires solo formalmente, porque funcionalmente si la define”.

“En Mendoza tenemos un atraso importante, y esta es una gran oportunidad. Esperamos que también sea imitado por el resto de los municipios de la provincia”, remarcó.

Al ser consultado sobre la decisión del gobierno provincial de ir a la Suprema Corte contra la autonomía sanrafaelina, Félix destacó que:“no vamos a polemizar, vamos a ir para adelante porque tenemos razón. En los próximos días se va a convocar la convención y vamos a empezar a trabajar”, enfatizó sobre los pasos a seguir.

Finalmente concluyó diciendo que: “si yo participo de algo después no puedo venir a decir que no era válido porque perdí o tengo menor número. Es realmente muy amañado, muy difícil de interpretar y sabemos que la justicia nos va a dar la razón”.