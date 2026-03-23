Distinción Josefa Roco: el municipio de San Rafael reconocerá a mujeres destacadas de barrios y distritos

En el marco del Mes de la Mujer, el Municipio de San Rafael realizará -este jueves 26 a las 19.30 en el Teatro Roma- la segunda edición de un reconocimiento a mujeres destacadas de barrios y distritos del departamento.

Se trata de la distinción “Josefa Rocco”, una iniciativa que comenzó el año pasado y que busca poner en valor a aquellas mujeres que han dejado huella en sus comunidades, ya sea por su compromiso social, trabajo cotidiano o aporte al desarrollo local.

El reconocimiento toma como figura a la cacica Josefa Rocco, una mujer clave en los orígenes del sur mendocino. Su historia la ubica como protagonista en la consolidación de los primeros asentamientos de la región, siendo promotora de la instalación del Fuerte de San Rafael del Diamante en Villa 25 de Mayo.

Entre sus gestas más destacadas, se recuerda el viaje que realizó a caballo hasta Buenos Aires junto a una compañera, con el objetivo de solicitar al virrey Rafael de Sobremonte su intervención ante los ataques provenientes del lado chileno, en un contexto de gran conflictividad en la zona.

El espíritu de esta distinción es rescatar esa simbología: mujeres que abren caminos, que construyen comunidad y que fortalecen el entramado social desde sus lugares.

Hay que destacar que se está trabajando en un proyecto para institucionalizar este reconocimiento y que pase a formar parte oficial de las actividades del Mes de la Mujer en San Rafael.