San Rafael capacita a sus agentes de estacionamiento para brindar atención turística

Con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes visitan el departamento, la Municipalidad de San Rafael lleva adelante una serie de capacitaciones destinadas a los agentes del Estacionamiento Controlado, enfocadas en la atención y orientación turística.

La propuesta combina instancias teóricas y prácticas, donde se abordan contenidos vinculados a servicios turísticos, circuitos locales, actividades recreativas y principales atractivos del departamento, con el fin de brindar herramientas concretas para asistir a los visitantes.

La iniciativa se fundamenta en un aspecto clave: en muchos casos, el primer contacto que tiene un turista al llegar a San Rafael es en la vía pública, al momento de estacionar su vehículo. Por ello, se busca que los agentes estén preparados para ofrecer información clara, útil y una atención cordial desde el primer momento.

“El turista cuando llega a San Rafael tiene su primer contacto en la calle con el personal de estacionamiento controlado. Por eso apuntamos a formarlos para que puedan recibirlos de la mejor manera”, explicó el titular del área, Roberto Quiroga.

AYUDA EN LA VÍA PÚBLICA

Estas acciones se complementan con otras capacitaciones recientes, como las vinculadas a resolución pacífica de conflictos, orientadas a mejorar la intervención ante situaciones que puedan surgir en la vía pública.

Asimismo, los agentes también están preparados para asesorar tanto a turistas como a residentes sobre el nuevo sistema digitalizado de estacionamiento controlado, que permite operar de manera ágil y segura desde el teléfono celular, sin necesidad de utilizar tarjetas físicas.

De esta manera, el Municipio fortalece el rol de los agentes en territorio, no solo como organizadores del tránsito, sino también como referentes de información y bienvenida para quienes llegan a disfrutar de San Rafael.