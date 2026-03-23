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Lunes, 23 Marzo 2026

La plaza Bufano suma nuevas farolas y luminarias led

Categoría: Politica Escrito por Sergio Miranda

La revolución led sigue en marcha con nuevas obras en el departamento. Además de calles y avenidas de barrios y distritos, la renovación incluye también bulevares, plazas y espacios públicos en distintas zonas del departamento.

En este sentido, desde el área de Electrotecnia del municipio comenzaron los tareas en la plaza Alfredo Bufano, ubicada en San Juan Bosco y Cornú.

“Estamos reemplazando farolas y también adecuando el gabinete del espacio público”, indicó el Director de la cartera, Pablo Yagüe.

Los equipos municipales esperan terminar en los próximos días y dejar el espacio completamente iluminado, mejorando la visibilidad y seguridad en el predio verde.

“Son un total de 26 farolas de led de 100 vatios y otras 6 luminarias de placas de led de 180 vatios montadas en dos torres de 12 metros de altura”, especificó Yagüe.

 

 

 

 

 

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