Regalías Hidroeléctricas y Petrolíferas: Omar Félix se manifestó a favor de una distribución más justa de las regalías

Tras el pedido de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, acerca de que las regalías sean distribuidas de forma más justa para el fortalecimiento de los municipios y de la Mendoza toda.

Félix manifestó estar de acuerdo con el pedido de la cámara: “es absolutamente válido el reclamo que a realizado la cámara, este es un tema que lo tenemos estudiado, por ejemplo: por todo concepto en las regalía hidroeléctricas de los sistemas Nihuiles y Diamante en conjuntos, por el año 2025, San Rafael recibió la suma de 86.892.308 millones de pesos, es una cifra casi irrisoria, muy chica y teniendo en cuenta que para esta temporada se impactó mucho sobre el río Atuel, específicamente sobre el lago de El Nihuil, bajando la cota del lago de una forma realmente grande, erogando por ejemplo en el mes de noviembre hasta 60 metros cúbicos por segundo por día, afectando de esta manera al turismo, sobre todo en El Nihuil, sabiendo que un mes de turismo deja muchísimo más que nos deja la generación de la energía en cuanto a sus regalías”.

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Por otro lado manifestó que sobre estos temas hay toda una discusión sobre los recursos, ya que: “la coparticipación de las regalías petrolíferas, para el año 2025 fueron de 343 millones, recordemos que es un recurso no renovable, entonces hablamos de cifras tan exiguas, comparado con la rentabilidad de la empresas”.

Para terminar dijo que: “hay que pensar si el sistema tal como está, es eficiente y si le sirve a la comunidad o no, yo creo que con las cifras que les estoy mostrando, prácticamente no sirve que tengamos este tipo de exploración, que afectan al turismo y que benefician a todos los sanrafaelinos”.