Ya está asfaltado el nuevo corredor de avenida El Libertador entre Alberdi y Juan XXIII

El plan de asfalto del Municipio de San Rafael sigue en marcha y -en las últimas horas- se concretó la pavimentación de la Avenida El Libertador entre Alberdi y Juan XXIII.

Esta importante obra permite generar un nuevo corredor urbano de más de 1,5 kilómetros de extensión que mejorará la conectividad y la seguridad en el tránsito.

Las obras iniciaron con el primer segmento entre las calles León Kruk y Florida, el cual se concretó en diciembre del año pasado.

En las últimas horas se logró culminar con la colocación de la carpeta asfáltica en el tramo más extenso, desde Ruiz Daudet hasta Juan XXIII.

Hay que recordar que toda la traza era de suelo natural, por lo que la inversión fue más que significativa en movimientos de suelo, preparación de las bases y colocación del asfalto.

EL CORREDOR COMPLETO

En un futuro cercano se plantea también la colocación de la carpeta en el tramo desde Juan XXIII (pasando el canal Marginal) hasta la intersección de la Avenida Vélez Sarsfield en la zona del barrio El Molino.

Este nuevo corredor permitirá mejorar significativamente la transitabilidad y la conectividad en la zona Sur de la Ciudad, vinculando barrios, distritos y hasta la traza de la Ruta Nacional 143 con el centro sanrafaelino.

LO QUE SE VIENE

En el horizonte del Plan de Asfalto aparecen ahora los barrios Procrear y AMSA de Ciudad. En los mismos se están terminando las tareas previas para -muy pronto- poder colocar la carpeta definitiva.