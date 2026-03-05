Plan de asfalto en marcha: el municipio coloca la carpeta definitiva en av. El Libertador de Florida a Juan XXIII

El Municipio de San Rafael sigue avanzando con el Plan de Asfalto. Por estos días comenzó a colocarse la carpeta definitiva en el corredor de avenida El Libertador en el tramo que va desde Florida a Juan XXIII.

Las máquinas ya se encuentran trabajando en el trazado de 900 metros, que se complementa con los 400 ya pavimentados desde calle León Kruk (en barrio San Rafael) hasta la intersección con las avenidas Florida/Ruiz Daudet.

Hay que remarcar que que todo el trazado era de suelo natural, por lo que se tuvieron que realizar importantes movimientos de suelo y ejecución bases antes de llegar a la instancia del asfaltado.

UN NUEVO CORREDOR URBANO

Una vez que se concrete el encarpetado hasta Juan XXIII, el proyecto plantea extenderse 600 metros más cruzando el canal marginal.

Se trata de un trazado que bordea el barrio El Molino y conectará con la Avenida Vélez Sarsfield.

Este nuevo corredor, de casi 2 kilómetros de extensión, permitirá mejorar significativamente la transitabilidad y la conectividad en la zona Sur de la Ciudad, vinculando barrios, distritos y hasta la traza de la Ruta Nacional 143 con el centro sanrafaelino.