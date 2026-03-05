Maternidad cuidada: el programa del municipio de san rafael para acompañar a embarazadas y mamás de recién nacidos

La Dirección de Salud del Municipio de San Rafael continúa desarrollando el programa “Maternidad Cuidada”, una iniciativa que desde hace 10 años brinda acompañamiento integral a embarazadas, puérperas y familias en distintos centros de salud del departamento.

La propuesta trabaja con un enfoque interdisciplinario que incluye atención en nutrición —con eje en lactancia materna y alimentación del niño—, acompañamiento psicológico en el pre y pos embarazo, y kinesiología especializada en embarazo, suelo pélvico y actividad física.

Laura Giménez, kinesióloga del equipo, destacó la importancia de acercar el servicio a todas las mujeres, “especialmente a aquellas que viven en zonas más alejadas o con dificultades de acceso al hospital”, indicó.

Por su parte, la coordinadora de Salud Mental, Magalí Vergara explicó que: “le damos un valor fundamental a la salud mental en el embarazo. Escuchar a cada mamá, acompañarla en los cambios y en el puerperio es parte de una mirada integral, con perspectiva de género y centrada en derechos”.

El programa funciona de manera permanente todas las semanas: los miércoles a las 11 en el Centro Modular y los viernes -a la misma hora- en el CIC del barrio El Sosneado. La atención es por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.