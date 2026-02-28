El Concejo Deliberante renovó sus autoridades, Nahuel Arscone es el nuevo presidente

Este viernes, en el marco de una sesión especial, el Concejo Deliberante realizó el acto de renovación de sus autoridades, dando cumplimiento a lo establecido en su reglamento interno y fortaleciendo el normal funcionamiento institucional del cuerpo legislativo.

Durante la jornada, y con la participación de los 12 concejales, quedó definida la nueva conformación de la mesa de autoridades. De esta manera, la presidencia del cuerpo será ejercida por el concejal Nahuel Arscone, mientras que la vicepresidencia primera quedó a cargo de la edil Antonella Cristofanelli. En tanto, la vicepresidencia segunda será ocupada por Romina Giraudo.

La renovación de autoridades representa un paso institucional para la continuidad del trabajo legislativo, ahora con la nueva conducción del Concejo, se aguardará el discurso anual del Intendente de San Rafael, y luego comenzarán las sesiones ordinarias.

Por su parte el nuevo presidente Nahuel Arscone destacó: “Es importante continuar promoviendo el diálogo, el consenso y el trabajo conjunto entre los distintos bloques, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de la comunidad y seguir fortaleciendo la tarea legislativa en beneficio de los vecinos”.

Antonela Cristofanelli, vicepresidente primera manifestó estar muy feliz por haber sido elegida nuevamente: “Esta es la tercera vez que he sido elegida y de llevar esta responsabilidad, la cual asumo con mucho compromiso y obviamente trabajando a hora junto al nuevo presidente, Nahuel Ascone, en post de un San Rafael mejor, siempre con un mismo objetivo”.

Por su parte, Romina Giraudo, fue designada como vice presidente segunda y esto nos decía: “asumo este desafío con la responsabilidad que esto implica, trabajando como lo venimos haciendo hasta el momento siempre creyendo en el dialogo, en la conducción y en el trabajo en equipo, en esa dirección y con esa mira vamos a seguir y buscar los consensos que sean necesarios para que San Rafael que queremos y nos merecemos”.