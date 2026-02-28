Nuevas luminarias led en el corredor de avenida Sueta

Hace muy poco el Municipio de San Rafael realizó una importante inversión en el asfaltado de la calle Ignacio Sueta, una arteria muy transitada que conecta las avenidas Alberdi y Mitre, en la zona este de la Ciudad y el límite con Cuadro Nacional.

Ahora, ese corredor además de tener nuevo pavimento ya cuenta con iluminación led. Es que las cuadrillas del área de Electrotecnia colocaron unos 30 de equipos a lo largo del trazado.

El programa de reconversión de luminarias a led que lleva a cabo la comuna tiene como objetivo seguir mejorando la visibilidad y la seguridad, además de generar un importante ahorro energético.