Hasta el 20 de marzo podes pagar tus tasas municipales con descuentos de hasta el 30%

Hasta el 20 de marzo, el Municipio de San Rafael premia al buen contribuyente con una serie de importantes descuentos en el pago de sus tasas.

Es que los sanrafaelinos que estén “al día” con sus obligaciones y opten por hacer el “pago anual” pueden tener un descuento de hasta el 30%.

“El buen contribuyente que no registra deuda en los últimos años tiene un 15% de descuento, mientras que suman otro 15% más si optan por el pago anual”, explicó la Directora de Recaudación, Liliana Paponet.

Los boletos de las tasas de 2026 pueden obtenerse a través del sitio www.sanrafael.gov.ar. Allí también se puede efectuar el pago con tarjetas o billeteras virtuales.

“En San Rafael tenemos tasas acordes al bolsillo del contribuyente, y que -además- vuelve en obras y servicios”, destacó Paponet.