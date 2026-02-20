Plan de asfalto: se trabaja en los barrios Procrear y Amsa, mientras se proyectan San Alberto y San Andrés

El Intendente Omar Félix supervisó el inicio de las obras que ejecuta el Municipio de San Rafael para asfaltar las calles de los barrios Procrear y AMSA en el norte de la Ciudad.

En primer término, visitó los movimientos de suelo que iniciaron en la zona del complejo habitacional de edificios y dúplex ubicado entre las calles Moreno y Castelli.

Allí la comuna asfaltará una decena de cuadras comprendidas por las calles Fleming, Quiroga de Varona, Alberti y Saavedra, dejando el barrio integrado a toda la traza asfáltica aledaña.

A pocas cuadras de allí se encuentra el barrio AMSA, donde -hace pocos meses- el Municipio pudo concretar la red de cloacas y dejó todo en condiciones para pavimentar las calles.

Se trata de un segmento importante que se extiende de Moreno a Adolfo Calle y que incluye una docena de cuadras entre Cáceres Bordón, Espasandín, René Favaloro, Buscemi y Buenos Aires.

En ambos casos, próximamente se trabajará en colocar la base estabilizada, la imprimación y -finalmente- la carpeta.

“Son dos barrios que quedarán mejor comunicados e integrados a la traza urbana”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

LO QUE SE VIENE

En el horizonte cercano del Plan de Asfalto está la culminación de Avenida El Libertador desde Ruiz Daudet hasta Juan XXIII.

Además, la funcionaria adelantó que muy pronto se ingresará a trabajar en el barrio San Alberto (el Este de la Ciudad, llegando a la calle Ignacio Sueta) y San Andrés (entre Vélez Sarsfield y El Pino).

“El municipio sigue en marcha con las obras de asfalto, con todo lo necesario para brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”, indicó Fichetti.

JUÁREZ CELMAN/FLORIDA

Por otro lado, una buena noticia es que se concreta un importante trabajo de destoconado en uno de los laterales de la calle Juárez Celman/Florida.

“Es el puntapié inicial para proyectar la ampliación calzada entre la Avenida del Trabajo y Deán Funes”, señaló la funcionaria.