Más y mejor agua potable para 300 familias de Colonia Elena y Alto del Algarrobal

Tras comenzaron una obra de más de 5 kilómetros de extensión para abastecer a vecinos de La Izuelina, el Municipio de San Rafael suma otros 5 kilómetros más de cañerías esta vez para apoyar a familias de Colonia Elena y Alto del Algarrobal.

En las últimas horas comenzaron los trabajos que permitirán brindar más y mejor servicio a más de 300 familias entre Colonia Elena y Alto del Algarrobal.

“Es un proyecto muy ambicioso para vincular las plantas de agua de Alto del Algarrobal y la de Colonia Elena, dando más confiabilidad al sistema y ampliar las redes de distribución para llegar a más usuarios, especialmente a lugares donde no cuentan con el servicio”, indicó el titular de Electrotecnia y Agua Potable, Pablo Yagüe.

Se trata de una inversión más que significativa por parte del municipio en materiales y mano de obra para poder mejorar el servicio.

Nicolás Ochoa, subdelegado de Colonia Elena, indicó que: “estas obras llegan a solucionar problemas de presión, calidad y da la posibilidad a nuevas conexiones a vecinos de la zona”.